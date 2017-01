Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Il regista ha rivelato il suo approccio al film e il suo, inevitabile, forte legame col franchise:

Dal punto di vista creativo è stato come un gioco. È importantissimo perché per me, da ragazzino, ha significato davvero tanto. Voglio che Episodio VIII sia sensazionale, divertente ed emozionante in maniera analoga a Il Risveglio della Forza e alla Trilogia Classica.