Manca un mese e mezzo all’uscita di, e l’attesa per il nuovo film Disney sembra alle stelle.

Lunedì, in occasione del lancio del trailer finale, sono state aperte le prevendite in tutto il mondo, e oggi Fandango rivela le prime statistiche che lasciano immaginare come le prime previsioni d’incasso rivelate qualche giorno fa da pro.boxoffice potrebbero avverarsi.

Il più grande sito di vendita di biglietti cinematografici online ha registrato infatti prevendite davvero notevoli, spiegando che la pellicola ha sorpassato in tre giorni il record di prevendite registrate l’anno scorso da Alla Ricerca di Dory nello stesso tempo. Ricordiamo che il cartoon Pixar, uscito in estate e non a febbraio, ha incassato 135 milioni nel primo weekend ed è diventato il secondo maggiore successo del 2016 dopo Rogue One: a Star Wars Story.

Fandango segnala inoltre che al momento la pellicola sta registrando prevendite migliori di buona parte dei cinecomic usciti finora. Non resta che aspettare qualche settimana, vi ricordiamo che le prevendite sono aperte anche in Italia.

Nel cast Emma Watson (Belle), Dan Stevens (Il principe / Bestia), Ian McKellen (Tockins), Ewan McGregor (Lumiere), Luke Evans (Gaston), Emma Thompson (Mrs. Potts), Kevin Kline (il padre di Belle, Maurice), Gugu Mbatha-Raw (Spolverina), Stanley Tucci (Cadenza), Audre McDonald (Garderobe).

Scritto da Stephen Chbosky ed Evan Spiliotopoulos, La Bella e la Bestia è diretto da Bill Condon.

A comporre le musiche del film Alan Menken e Tim Rice, autori della colonna sonora del classico Disney originale, che riproporranno le canzoni originali assieme ad alcune nuove tracce. Non tornerà invece l’autore dei testi Howard Ashman, mancato purtroppo nel 1991.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 17 marzo 2017 e il 16 in Italia, e sarà in 3D.