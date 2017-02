è stata una delle moltissime personalità di spicco che non hanno esitato un secondo a schierarsi contro la politica del neo Presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del suo ordine esecutivo che restringe l’accesso nel Paese ai mussulmani provenienti da Iran, Iraq, Libia, Somalia, Sudan, Siria e Yemen.

Dopo aver espresso il suo punto di vista anti-Trump la Rowling è stata bersagliata su Twitter da alcuni fan che non la pensano assolutamente come lei sul nuovo Presidente degli Stati Uniti, scrivendo all’autrice di voler bruciare tutti i libri di Harry Potter a causa del suo pensiero a riguardo:

Felice di aver letto l’articolo su Yahoo. Ora andrò a bruciare tutti i tuoi libri ed anche i film.

Non è mancata la schietta e risposta senza peli sulla lingua da parte dell’autrice:

Beh, i fumi dei DVD potrebbero essere tossici, e in ogni caso avrò comunque preso i tuoi soldi, quindi puoi prendere in prestito il mio accendino.

Un’altra fan ha poi scritto:

Ho bruciato tutti i mie libri di Harry Potter dopo essere stata una tua fan per 17 anni. La Pietra Filosofale è il primo libro che abbia mai letto. Sono sconvolta per essere arrivata a tanto, mi imbarazzi, mi disgusti, non leggerò mai più un tuo lavoro.

La Rowling in tutta risposta:

Immagino che sia vero allora quello che dicono: si può condurre una ragazza a leggere un libro sulla nascita e l’ascesa di un autocrate, ma non è possibile farla pensare.

Ecco i Tweet:

