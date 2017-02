Secondo quanto riportato da Variety rivestirà presto i panni del protagonista in, thriller romantico diretto da(Frank & Lola).

Basato su una sceneggiatura di Scott B. Smith (Soldi Sporchi), il film segue la storia di un commerciante di diamanti (Reeves) che organizza un viaggio in Russia per concludere una vendita. Quando però il suo socio scompare (insieme ad alcune gemme), il personaggio di Reeves decide di far perdere le sue tracce in Siberia. Lì inizierà una relazione con la proprietaria di un caffè locale alla quale nasconderà la sua vera identità.

Gabriela Bacher e Stephen Hamel si occuperanno di produrre il progetto le cui riprese avranno inizio entro la fine dell’anno.

Ricordiamo che Reeves sarà nelle nostre sale dal 23 marzo in John Wick: Chapter 2