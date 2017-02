Il canale VEVO della Disney ha pubblicato in rete la versione integrale di “Beauty and the Beast”, la nuova cover dell’iconica canzone legata acantata questa volta dache accompagnerà il nuovo adattamento in live-action in uscita nelle sale a marzo.

I due celebri cantanti ricevono il testimone da Celine Dion e Peabo Bryson, che avevano prestato le loro voci alla ballad del 1991.

La potete ascoltare qui sotto:

Nel cast Emma Watson (Belle), Dan Stevens (Il principe / Bestia), Ian McKellen (Tockins), Ewan McGregor (Lumiere), Luke Evans (Gaston), Emma Thompson (Mrs. Potts), Kevin Kline (il padre di Belle, Maurice), Gugu Mbatha-Raw (Spolverina), Stanley Tucci (Cadenza), Audre McDonald (Garderobe).

Scritto da Stephen Chbosky ed Evan Spiliotopoulos, La Bella e la Bestia è diretto da Bill Condon.

A comporre le musiche del film Alan Menken e Tim Rice, autori della colonna sonora del classico Disney originale, che riproporranno le canzoni originali assieme ad alcune nuove tracce. Non tornerà invece l’autore dei testi Howard Ashman, mancato purtroppo nel 1991.

Il film uscirà negli Stati Uniti il 17 marzo 2017 e il 16 in Italia, e sarà in 3D.