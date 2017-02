Ieri dalle nostre parti veniva celebrata la Candelora , mentre negli Stati Uniti si svolgeva il, ricorrenza resa celebre anche fuori dagli States grazie al capolavoro diinterpretato da“Ricomincio da Capo”.

In tempi abbastanza recenti, c’è una pellicola sci-fi che è stata accostata con decisione proprio alla commedia uscita nel 1993. Parliamo di Edge of Tomorrow, il lungometraggio di Doug Liman con Tom Cruse ed Emily Blunt basato light novel All You Need Is Kill, scritta da Hiroshi Sakurazaka nel 2004 ed illustrata da Yoshitoshi Abe.

CineFix ha pensato bene di realizzare un nuovo trailer del film che, con questo inedito montaggio, i buffi effetti e la divertente musica di sottofondo finisce per diventare una… commedia anni ’90 in stile… Groundhog Day!