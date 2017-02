, regista e protagonista di, hanno postato su Instagram la stessa foto accompagnata da una bonaria prese in giro l’uno nei confronti dell’altro:

Pratt ha scherzosamente definito Gunn un dilettante che visita emozionatissimo un set:

Sono qui sul set di Guardiani della Galassia Vol. 2 con lo stunt coordinator Tommy Harper e con il vincitore del nostro Radio Contest, James Gunn, che è emozionantissimo di incontrarmi e di essere sul set per la prima volta. James sogna di lavorare a Hollywood, un giorno. Gli ho detto che tutto è possibile se si sogna in grande e si punta alle stelle. E se la si smette di parlare vicinissimo alla gente, di ridere in maniera stramba e di annusarsi le dita in continuazione.

Gunn, dal canto suo, ha replicato:

Splendida foto del mio falso sorriso mentre Pratt parla emozionantissimo del suo fan art dei Matchbox 20 (ultimamente usa prevalentemente i pastelli, e della colla per la brillantina alla fine; Brian, il bassista, ha delle mani difficili da disegnare). Il nostro stunt coordinator sembra particolarmente a disagio.

Ecco le due foto:

Here I am on the set of #guardiansofthegalaxy #volume2 with stunt coordinator #TommyHarper and radio contest winner @jamesgunn who is just so excited to meet me and be on set for the first time. James dreams of working in Hollywood one day. I told him anything is possible if he just dreams big and reaches for the stars. And also, if he stops with the uncomfortable close talking and weird laughter and sniffing his fingers all the time. Una foto pubblicata da chris pratt (@prattprattpratt) in data: 1 Feb 2017 alle ore 19:28 PST

Great picture of me fake smiling as @prattprattpratt goes on excitedly about his Matchbox 20 fan art (lately he’s mostly using pastels; he uses a glue stick for all the glitter at the very end; Brian, the bass player, has hard hands to draw.) Our stunt coordinator @tomharper16 looks on, uncomfortable. #GotGVol2 Una foto pubblicata da James Gunn (@jamesgunn) in data: 2 Feb 2017 alle ore 08:12 PST

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

Le riprese del film hanno avuto inizio a febbraio ad Atlanta e si sono concluse il 16 giugno.

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

L’uscita è fissata per il 5 maggio 2017, per il 25 aprile 2017 in Italia.

Fonte: CB