Sono arrivate online delle nuove immagini del dietro le quinte di, il film diretto dal regista di La Madreche, per la prima volta, porterà il seminale romanzo di Stephen King sul grande schermo.

Gli scatti con i giovanissimi componenti del Clud dei Perdenti, che in realtà comprendono anche quello di Finn Wolfhard, uno dei giovani protagonisti di di Stranger Thing, nei panni di Richie Tozier che abbiamo visto ieri, sono stati diffusi su Instagram nel corso di questa settimana da Barbara Muchietti, sorella del regista e produttrice del film.

Li trovate tutti qua sotto:

Nei panni dell’incarnazione “antropomorfa” di IT troveremo la star di Hemlock Grove Bill Skarsgard, in un ruolo già magistralmente interpretato da Tim Curry nella celebre miniserie da due episodi arrivata in Tv nel 1990.

Il romanzo originale è incentrato su sette bambini noti come i Perdenti che affrontano un mostro in grado di mutare le proprie sembianze, il più delle volte simile a un clown noto come Pennywise. Anni dopo, torneranno nella loro città natale per affrontare nuovamente la creatura.

Il progetto sarà diviso in due parti: una incentrata sulle vicende dei protagonisti da bambini e una incentrata sulle vicende dei protagonisti da adulti.