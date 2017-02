Puntualizziamo subito per evitare fraintendimenti: la star dinon ha esplicitamente e intenzionalmente bloccato per anni la realizzazione del sequel dig.

È più un discorso a base di azione-reazione collegato a un’altra pellicola di Danny Boyle.

Procediamo con ordine.

Con Piccoli Omicidi Tra Amici prima e Trainspotting poi, Boyle si è subito affermato come “Primum inter pares” nella nuova ondata di filmmaker britannici saliti alla ribalta durante gli anni’90. La seconda, in particolare, è letteralmente entrata a far parte nell’esclusivo club dei “film leggendari” anche grazie all’interpretazione di Ewan McGregor e degli altri membri del cast.

Al tempo sembrava che il binomio Boyle-McGregor fosse sostanzialmente inseparabile con tre pellicole all’attivo (i due film citati e Una Vita Esagerata). Per The Beach, tratto dall’omonimo romanzo di Alex Garland, Boyle scelse però come protagonista LeonardoDiCaprio. Ewan McGregor non la prese benissimo e non rivolse più la parola al regista per un decennio proprio perché gli era stato preferito DiCaprio. È uno dei motivi per cui Danny Boyle, John Hodge, Irvine Welsh (l’autore di Trainspotting) e il produttore Andrew Macdonald, insieme all’insoddisfazione per lo script realizzato dopo l’uscita di Porno nel 2002 , decisero di mettere in pausa il tutto. Difficile dare ita a un nuovo Trainspotting senza… Renton!

Col tempo, la sceneggiatura di T2 – Trainspotting 2 (il T2 del titolo è stato voluto da Hodge come ovvio riferimento a Terminator) è diventata un misto di vecchi elementi presi da un libro parzialmente datato e uscito 15 anni fa, Porno appunto, e altri più nuovi aggiunti da John Hodge.

Nel mentre “l’ascia di guerra” fra Danny Boyle e Ewan McGregor era anche stata sotterrata come racconta la stessa star scozzese:

Ho iniziato a pensare “Fanculo, quando è troppo è troppo”. E poi volevo lavorare di nuovo con Danny. È stato il mio primo regista ed è stato sempre in grado di alzare l’asticella delle aspettative di quello che, in quanto attore, puoi attenderti da un regista. Tutto questo mi è mancato. Ed essere di nuovo sul set con lui è stato tutto un “Oh, è così carino!”

Il film, intitolato T2: Trainspotting, è basato sui personaggi creati da Irvine Welsh, è stato scritto da John Hodge e vedrà nuovamente nel cast i protagonisti del film del 1996 Ewan McGregor, Jonny Lee Miller, Ewen Bremner e Robert Carlyle, che torneranno a interpretare Renton, Sick Boy, Spud e Begbie. Sembra che la trama non sarà basata sul sequel del romanzo, intitolato Porno, ma sarà qualcosa di originale.

I produttori saranno Andrew Macdonald, Danny Boyle, Christian Colson e Bernie Bellew della Figment Films, Decibel Films e Cloud Eight Films. Coinvolta nella produzione anche la Film4.

La release italiana è fissata al 23 febbraio 2017.

