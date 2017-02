Sono iniziate le ricerche di un giovane attore per il ruolo da protagonista di, diretto dae tratto dal romanzo di, tradotto in Italia con il titolo di Prigioniero del Papa Re. Il casting sta cercando un giovanissimo attore tra i sei e i nove anni di ascendenza italo-ebraica (o quantomeno che possa sembrare tale). Le selezioni sono già aperte in varie località, tra le quali New York, Londra, Toronto e Vancouver.

Dalle note della McGregor Casting:

Il ruolo di Edgardo Mortara è unico ed è una grande sfida per un ragazzo molto speciale. La storyline del film affronta la complessità di un ragazzo incredibilmente intelligente e dotato, con il desiderio di tornare dalla sua famiglia e alla sua fede.

Nel cast è coinvolto anche Mark Rylance, che ha già lavorato con Spielberg ne Il Ponte delle Spie (per il quale ha vinto l’Oscar come Miglior Attore Non Protagonista) e Il GGG – Il Grande Gigante Gentile.

Qui di seguito la sinossi ufficiale del romanzo (via Amazon):

La sera del 23 giugno 1858 a Bologna la polizia bussò alla porta della casa di Momolo Mortara, rispettato mercante ebreo. Lo scopo: farsi consegnare il figlio Edgardo di sei anni. Il motivo: all’Inquisitore di Bologna risultava che il bambino fosse stato segretamente battezzato e la legge dello Stato pontificio non tollerava che un bambino cristiano crescesse all’interno di una famiglia ebrea. Tra le proteste della famiglia, Edgardo iniziò un lungo viaggio verso Roma per diventare un buon cattolico. Ma la vicenda (e il suo seguito) non riguardò solo la famiglia Mortara. Mobilitò l’opinione pubblica liberale, indignò le comunità ebraiche, provocò l’entrata in scena del Papa e finì per influenzare addirittura la storia d’Italia.

Le riprese del film inizieranno ad aprile in Italia.

Fonti: Algemeiner, McGregor Casting