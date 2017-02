Secondo quanto riportato dall’ Hollywood Reporter sarebbe in trattative per entrare a far parte del cast di, il cinecomic diretto da

Se le trattative andranno a buon fine l’attore andrà a rivestire il ruolo del padre umano del protagonista (Jason Momoa).

Morrison, ricordiamo, ha di recente prestato la voce al padre di Vaiana nel film d’animazione Disney Oceania e ha rivestito i panni di Jango Fett nella trilogia prequel di Star Wars.

Il film di James Wan uscirà il 27 luglio 2018. Momoa interpreterà il re di Atlantide come in Batman V Superman: Dawn of Justice e in Justice League, mentre Amber Heard sarà Mera.

Creato da Paul Norris e Mort Weisinger, Aquaman è comparso per la prima volta nei fumetti DC in “More Fun Comics” #73 del 1941.