In esclusiva per Nerdist.com ecco il primo teaser poster di(Captain Underpants: The First Epic Movie), l’adattamento animato targato Dreamworks tratto dalla serie di romanzi demenziali creata da Dav Pilkey negli anni ’90.

Tra i doppiatori il lingua originale troviamo Kevin Hart, Ed Helms (Una Notte da Leoni), Nick Kroll (Sing) e Thomas Middleditch (silicon Valley).

Il film, diretto da David Soren (Turbo), approderà nelle sale americane il 2 giugno. Ecco il poster:

Di seguito vi proponiamo la descrizione della serie: