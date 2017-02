Si avvicina l’uscita di, sequel del fortunato film con Jamie Dornan e Dakota Johnson, diretto questa volta da James Foley.

La Universal ha diffuso online un video in cui possiamo vedere le papere sul set della pellicola in uscita il 9 febbraio in Italia.

Potete vederlo qua sotto:

Questa la sinossi ufficiale:

Jamie Dornan e Dakota Johnson tornano nei ruoli di Christian Grey e Anastasia Steele in CINQUANTA SFUMATURE DI NERO, il secondo capitolo tratto dalla serie di successo e fenomeno mondiale “Cinquanta sfumature”. Il film che ha incassato 560 millioni in tutto il mondo, seguendo la scia del successo ottenuto nel 2015, vi invita a indossare qualcosa di nero per il suo secondo capitolo a San Valentino Quando un addolorato Christian Grey cerca di persuadere una cauta Ana Steele a tornare nella sua vita, lei esige un nuovo accordo in cambio di un’altra possibilità. I due iniziano così a ricostruire un rapporto basato sulla fiducia e a trovare un equilibrio, ma alcune figure misteriose provenienti dal passato di Christian accerchiano la coppia, decise ad annientare le loro speranze di un futuro insieme.

Nel cast dei due sequel tornano Jamie Dornan (Christian Grey) e Dakota Johnson (Anastasia Steele). Al loro finco in Cinquanta Sfumature di Nero anche Kim Basinger (Elena Lincoln), Bella Heathcote (Leila Williams), Robinne Lee e Fay Masterson