Un paio di settimane fa, hanno postato delle foto in cui stavano seduti su un divanetto insieme a

In maniera istantanea sono divampate le speculazioni internettiane. Perché i tre attori erano insieme? Per quale ragione mimavano le pose delle tre scimmiette Non Vedo-NonSento-Non Parlo? Avranno discusso della presenza di Wolverine nel nuovo Deadpool? Sarà Brosnan a interpretare Cable?

L’ultima puntata di Meet the Movie Press ha regalato rumour che vanno tutti nella direzione suggerita dall’ultimo quesito qua sopra. Il reporter di Forbes Simon Thompson spiega che durante la premiere di John Wick: Chapter 2, ha utilizzato un classico trucchetto per cercare di carpire qualche informazione dal regista David Leitch (che sarà dietro la macchina da presa di Deadpool 2).

Gli ho detto “Congratulazioni per il casting di Pierce Brosnan!” e lui mi ha risposto “Non l’abbiamo ancora” [il regista ha messo enfasi proprio sull’avverbio ancora, ndr]

La palla è poi passata a Justin Kroll di Variety e Jeff Sneider di The Tracking Board e mentre il primo non ha confermato o smentito nulla in onda, Sneider ha tranquillamente rivelato le informazioni in suo possesso:

Justin non può dire nulla, ma sì, ho sentito che la parte è sua.

Potete trovare la sezione su Deadpool 2 e Pierce Brosnan intorno al ventunesimo minuto del video qua sotto.