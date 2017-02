Secondo quanto riportato da Variety il due volte candidato all’Oscar(Il Rapporto Pelican) sarebbe entrato a far parte del cast di, terzo capitolo delle avventure canore (e non) delle Barden Bellas diretto da Trish Sie (Step Up All In).

Di recente abbiamo visto Lithgow al fianco di Ben Affleck in The Accountant e nella serie Netflix The Crown nei panni di Sir Winston Churchill.

Kay Cannon, sceneggiatrice dei primi due episodi, ha sviluppato lo script, mentre Elizabeth Banks figura come produttrice. Nel cast troveremo Ester Dean, Rebel Wilson, Kelley Jakle, Hana Mae Lee, Anna Kendrick, Chrissie Fit, Brittany Snow, Anna Camp, Shelley Regner, Ruby Rose.

Il film approderà nelle sale americane il 22 dicembre 2017.