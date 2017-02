Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La 01 Distribution ha diffuso in rete 5 nuovi character poster legati ai personaggi di, il film diuscito il 2 febbraio nelle nostre sale.

I poster, che potete vedere qui sotto, sono dedicati ai personaggi interpretati da Greta Scarano (Paola Coletti), Rosario Lisma (Vittorio), Marco Bonini (Giulio Bolle), Giampaolo Morelli (Lucio Napoli) e di Valeria Solarino (Giulia):

Ecco la sinossi ufficiale:

La banda dei ricercatori è tornata. Anzi, non è mai andata via.

Se per sopravvivere Pietro Zinni e i suoi colleghi avevano lavorato alla creazione di una straordinaria droga legale diventando poi dei criminali, adesso è proprio la legge ad aver bisogno di loro. Sarà infatti l’ispettore Paola Coletti a chiedere al detenuto Zinni di rimettere su la banda, creando una task force al suo servizio che entri in azione e fermi il dilagare delle smart drugs. Agire nell’ombra per ottenere la fedina penale pulita: questo è il patto. Il neurobiologo, il chimico, l’economista, l’archeologo, l’antropologo e i latinisti si ritroveranno loro malgrado dall’altra parte della barricata, ma per portare a termine questa nuova missione dovranno rinforzarsi, riportando in Italia nuove reclute tra i tanti “cervelli in fuga” scappati all’estero.

La banda criminale più colta di sempre si troverà ad affrontare molteplici imprevisti e nemici sempre più cattivi tra incidenti, inseguimenti, esplosioni, assalti e rocambolesche situazioni come al solito… “stupefacenti”.