Secondo il sito citato, le prime immagini dell’attesissimo film scritto e diretto da Rian Johnson verranno mostrate durante la Star Wars Celebration che si terrà ad Orlando in Florida a metà aprile. Le prime scene verranno proiettate sotto forma di sizzle reel dal dietro le quinte più che in veste di vero e proprio teaser. Il sito specifica pure, basandosi sulle esperienze precedenti, che magari la clip verrà effettivamente accompagnata anche da un trailer (o teaser). In effetti, anche durante la Star Wars Celebration di luglio alla quale abbiamo partecipato, al panel di Rogue One è stata fatta vedere ai 4.500 presenti, una ispiratissima sizzle reel (che trovate più in basso) della pellicola di Gareth Edwards seguita da un teaser di circa un minuto e mezzo confezionato appositamente per l’evento e mai diffuso su internet.

StarWarsNews puntualizza anche l’ovvio, visto che la questione è stata ribaditoa già anche da Pablo Hidalgo dello storygroup della Lucasfilm, ovvero che durante il Super Bowl LI non ci sarà alcuno spot di Guerre Stellari.

Scritto e diretto da Rian Johnson, il film è prodotto da Ram Bergman e Kathleen Kennedy, uscirà il 15 dicembre 2017.

Nel cast torneranno Mark Hamill, Carrie Fisher, Adam Driver, Daisy Ridley, John Boyega, Oscar Isaac, Lupita Nyong’o, Domhnall Gleeson, Anthony Daniels, Gwendoline Christie e Andy Serkis. Nuovi ingressi nel cast saranno Benicio Del Toro, Laura Dern e Kelly Marie Tran.