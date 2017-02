il vincitore del premio come miglior regista ai Directors Guild of America Awards, i premi della categoria dei registi. Nella cerimonia che si è tenuta ieri notte Chazelle e il suohanno battuto Garth Davis per, Barry Jenkins per, Kenneth Lonergan pere Denis Villeneuve per

Il premio è stato consegnato da Alejandro Inarritu, vincitore degli ultimi due DGA Awards.

Con questo premio Chazelle, già vincitore del Golden Globe come miglior regista circa un mese fa, ha praticamente l’Oscar in tasca: La La Land si rafforza sempre di più in questa corsa agli Oscar che inizia a diventare molto prevedibile. Tutti tranne sette vincitori del DGA Award dal 1948 a oggi hanno vinto il corrispondente Oscar come miglior regista.

Tra gli altri premi assegnati durante la serata segnaliamo Garth Davis come miglior regista esordiente per Lion. Ha battuto Tim Miller per Deadpool, Kelly Fremon Craig per Edge of Seventeen, Nate Parker per La Nascita di una Nazione e Dan Trachtenberg per 10 Cloverfield Lane.

Ridley Scott, infine, ha ricevuto il premio alla carriera.

Le candidature agli Oscar sono state annunciate il 24 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo il 26 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta sarà trasmessa dalla ABC, e rilanciata in più di 225 Paesi in tutto il mondo.