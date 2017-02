, il campione d’incassi dellaè disponibile dallo scorso 1° febbraio in Dvd, Blu-Ray, Blu-Ray 3d e 4k Ultra Hd,

Grazie alla Universal Pictures Home Entertainment vi proponiamo una clip esclusiva dagli extra home video focalizzata sull’incredibile lavoro di squadra necessario a dare vita a una pellicola d’animazione.

Potete vedere il video qua sotto.

Dopo il player, trovate il comunicato stampa con tutti i dettagli della release nonché i packshot delle varie edizioni.

DAGLI ESSERI UMANI CREATORI DELLA FRANCHISE CATTIVISSIMO ME ARRIVA LA COMMEDIA ANIMATA ORIGINALE #1 DEL 2016

PETS

VITA DA ANIMALI

CON TRE ESCLUSIVI MINI-FILM, TRA CUI I MINIONS GIARDINIERI!

DISPONIBILE IN DVD, BLU-RAY™, BLU-RAY™ 3D E 4K ULTRA HD™ DAL 1 FEBBRAIO CON UNIVERSAL PICTURES HOME ENTERTAINMENT ITALIA

Quest’anno la risposta alla domanda “Vi siete mai chiesti cosa fanno i vostri animali quando non siete a casa?” arriverà il 1 Febbraio 2017, quando PETS – VITA DA ANIMALI sarà disponibile in Dvd, Blu-Ray™, Blu-Ray™ 3d E 4k Ultra Hd™. Universal Pictures Home Entertainment Italia e gli esseri umani creatori della franchise Cattivissimo Me presentano la commedia animata originale campione d’incassi del 2016. PETS – VITA DA ANIMALI è “divertimento per tutta la famiglia!”, dice Jenny Depper di AOL. Il Blu-ray™ e il DVD includono quasi un’ora di contenuti speciali, tra cui tre esilaranti mini-film: i nuovissimi Norman Television, Weenie e Mower Minions.

Nella loro quinta collaborazione per un film d’animazione, Illumination Entertainment e Universal Pictures presentano PETS – VITA DA ANIMALI, una commedia sulle vite dei nostri animali quando usciamo di casa per andare a scuola o al lavoro. Max, con la voce di Alessandro Cattelan, è un fedele terrier che vive un’esistenza perfettamente felice fino a quando la sua padrona, Katie, porta a casa Duke (doppiato da Pasquale “Lillo” Petrolo), un grande e chiassoso meticcio trovato al rifugio. Quando Max e il suo nuovo compagno indisciplinato scappano dal loro dog-sitter, si ritrovano smarriti nella giungla urbana di New York. Nel tentativo di sfuggire all’accalappiacani e a una band ribelle di animali abbandonati, guidata da un coniglio svitato chiamato Nervosetto (doppiato da Francesco Mandelli), i due mettono da parte le loro differenze per poter affrontare l’epico viaggio di ritorno verso casa.

PETS – VITA DA ANIMALI è “azione e divertimento non-stop,” dice Peter Travers di Rolling Stone. Il film è diretto da Chris Renaud (franchise Cattivissimo Me, Dr. Seuss’ the Lorax) e co-diretto da Yarrow Cheney (franchise Cattivissimo Me).

Contenuti extra in BLU-RAYTM: