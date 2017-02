Grazie ad alcune immagini pubblicate in rete da Entertainment Weekly possiamo dare uno sguardo alla nuova action figure della Hasbro dedicata a… ballerino!

Ciò conforma che il personaggio alieno tornerà nuovamente a mostrarci le sue doti ballerine durante Guardiani della Galassia Vol. 2. Il sito conferma inoltre che la canzone scelta come base per le movenze di Baby Groot è “Come a Little Bit Closer” dei Jay & The Americans (che ovviamente sarà presente nella colonna sonora del film).

Ecco le immagini dell’action figure:

Cosa ne pensate? Fatecelo sapere nei commenti!

Le riprese del film hanno avuto inizio a febbraio ad Atlanta e si sono concluse il 16 giugno.

Al ritmo dell’Awesome Mixtape #2, Guardiani della Galassia Vol. 2 prosegue narrando le avventure dei Guardiani mentre si inoltrano ai confini del cosmo. La squadra deve lottare per restare unita come una famiglia quando scopre i misteri sul vero padre di Peter Quill. Vecchi nemici diventeranno nuovi alleati e i personaggi preferiti dei fan tratti dai fumetti classici giungeranno in soccorso dei nostri eroi. L’Universo Cinematografico Marvel continua ad espandersi.

Nel film tornano Chris Pratt, Zoe Saldana, Dave Bautista, Michael Rooker, Karen Gillan, Vin Diesel, Bradley Cooper, Sean Gunn e Glenn Close. Tra le new entry Kurt Russell, Pom Klementieff, Elizabeth Debicki e Chris Sullivan.

L’uscita è fissata per il 5 maggio 2017, per il 25 aprile 2017 in Italia.

