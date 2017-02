È online una nuova clip di, il nuovo film animato targato Warner Bros. Animation e DC Entertainment.

Nel film, Batman e il resto della Justice League mettono insieme un nuovo team di eroi per fronteggiare una misteriosa minaccia soprannaturale.

Potete vedere la clip qui di seguito:

Tra i personaggi presenti nel film troviamo John Constantine, Zatanna, Etrigan the Demon, Boston Brand e Swamp Thing (oltre a Batman, Wonder Woman e il resto della Justice League). Nel ricco cast vocale originale figurano Matt Ryan nel ruolo di John Constantine, Jason O’Mara in quello di Batman, Camilla Luddington nella parte di Zatanna, Nicholas Turturro in quella di Deadman, Ray Chase in quella di Jason Blood/Etrigan, Roger R. Cross come John Stewart/Swamp Thing, Jeremy Davies come Ritchie Simpson, Rosario Dawson nel ruolo di Wonder Woman, Jerry O’Connell in quello Superman, Enrico Colantoni in quello di Felix Faust e Alfred Molina nella parte di Destiny.

Il film è disponibile in versione digitale (USA) dal 24 gennaio e sarà in Dvd e Blu-ray a partire dal 7 febbraio 2017.

Fonte: CB