L’articolo contiene SPOILER su LEGO Batman – Il Film.

Oltre ad una clip diffusa in rete dalla Warner Bros. che mostra i villain di LEGO Batman – Il Film e ad una featurette in cui Batman/Bruce Wayne ci accompagna in una visita guidata a Wayne Manor, Collider ha reso pubblica la lista dei talent che hanno lavorato al doppiaggio del film animato, rivelando anche la presenza nel progetto di alcuni noti personaggi del mondo del cinema e non solo.

Inutile dire che la seguente lista contiene SPOILER sui personaggi che appariranno nel film animato:

Conan O’Brien – Enigmista

Jason Mantzoukas – Spaventapasseri

Doug Benson – Bane

Zoe Kravitz – Catwoman

Kate Micucci – Clayface (o Faccia di Creta)

Riki Lindhome – Poison Ivy

Channing Tatum – Superman

Adam DeVine – The Flash

Jonah Hill – Lanterna Verde

Eddie Izzard – Voldemort

Seth Green – King Kong

Jemaine Clement – Sauron (Il Signore degli Anelli)

Ellie Kemper – “Phyllis”

Potete vedere i video qui di seguito:

Dai creatori di The LEGO Movie arriva una nuova storia a mattoncini per la regia di Chris McKay (la serie tv “Robot Chicken”) con le voci, nella versione originale di: Will Arnett (Jonah Hex, The LEGO Movie), Michael Cera (Juno, Scott Pilgrim vs The World), Rosario Dawson (Alexander, Grindhouse, “Sin City”), Zach Galifianakis (La serie “Una notte da leoni”, Parto col folle, Candidato a Sorpresa).