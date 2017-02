Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Venerdì 10 febbraio dalle ore 18.30 i registisaranno presenti alla Feltrinelli di Milano di Piazza Piemonte per presentare al pubblico l’edizione home video di, il loro film d’esordio con protagonista Armie Hammer uscito nelle sale ad ottobre.

Solo nelle librerie Feltrinelli il Dvd e il Blu-ray del film verrà accompagnato da un’esclusiva cartolina realizzata dal fumettista Giacomo Bevilacqua (Il Suono del Mondo a Memoria, A Panda Piace) che potete vedere qui sotto insieme al comunicato stampa con tutti i dettagli relativi all’evento del 10 febbraio:

Il film sarà disponibile dall’8 febbraio in versione DVD e Blu – Ray, con una ricchissima selezione di contenuti speciali a cura degli stessi registi e, solo nelle librerie Feltrinelli, l’edizione sarà accompagnata da una cartolina esclusiva realizzata dal famoso fumettista Giacomo Bevilacqua.

Oltre a scene tagliate ed estese, entrambe le versioni conterranno un’intervista esclusiva all’attore protagonista Armie Hammer, corredata da una serie di immagini di backstage in esclusiva.

A impreziosire ulteriormente l’edizione DVD e Blu-Ray troviamo il documentario “QuantuMine”, che analizza il rapporto tra la rinascita spirituale del racconto e la fisica quantistica, utilizzata come strumento subliminale di narrazione. La versione Blu-Ray contiene anche un’intervista ai due registi, che raccontano come sia stato possibile applicare le regole che definiscono il cosiddetto “Viaggio dell’Eroe” teorizzato da Vogler alla vicenda di un personaggio completamente immobile come il loro protagonista. Sempre nel formato Blu- Ray, sarà possibile scoprire i segreti dei Visual Effects di MINE e la progettazione delle sequenze del film inquadratura per inquadratura.

Al centro della vicenda il soldato Mike Stevens (Armie Hammer) che, di ritorno al campo base dopo una missione, poggia inavvertitamente il piede su una mina antiuomo. Non può più muoversi, altrimenti salterà in aria. In attesa di soccorsi per due giorni e due notti, dovrà sopravvivere non solo ai pericoli del deserto ma anche alla terribile pressione psicologica.

Un war movie originale e sorprendente, che assume i toni di un thriller adrenalinico, dallo stesso produttore di “Buried – Sepolto”, diretto e sceneggiato da due geniali registi italiani.