Gli effetti speciali realizzati in Computer Grafica sono molto presenti nel cinema di oggi. Anche solo per praticità spesso e volentieri viene scelta questa particolare strada per dare vita a qualcosa sul grande schermo, magari sacrificando (non sempre) il fattore realismo.

Un nuovo video saggio realizzato da Looper mette in luce alcuni dei più suggestivi effetti speciali pratici tra trucco prostetico, giochi di prospettive e fantocci animati che abbiamo visto nel tempo sul grande schermo e che non hanno nulla da invidiare agli effetti digitali odierni.

Potete vedere il video qui sotto:

FONTE: GeekTyrant