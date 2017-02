ATTENZIONE: L’ARTICOLO CONTIENE SPOILER SU SPLIT!

Mentre Split continua a macinare milioni al box-office americano (costato 8 milioni di dollari, ha già superato i 100 milioni nel mondo), il regista M. Night Shyamalan sceglie Twitter per stuzzicare i fan sul sequel che, come vi spiegavamo nella nostra intervista che include una domanda che avevamo dovuto “censurare” prima dell’uscita del film, è in sviluppo da tempo.

I have an 11 page outline for my next film in my bag. I can't tell you what it is, but If you've seen #Split…

— M. Night Shyamalan (@MNightShyamalan) February 4, 2017