È ancora una voltaa vincere il weekend negli Stati Uniti. Un weekend molto importante negli Stati Uniti, perché domenica buona parte degli americani hanno preferito il Super Bowl al cinema.

È la prima volta da Il Sesto Senso che un film di M. Night Shyamalan rimane in testa alla classifica per tre settimane di fila. Un successo dato anche dall’ottimo passaparola, e così gli esercenti USA hanno favorito un incremento del numero di sale settimana dopo settimana (cosa assai rara per una release in ampia distribuzione sin dall’inizio). Da notare poi come Split sia il primo film low budget (9 milioni di dollari) da molto tempo a rimanere in classifica per tre settimane di fila: solitamente sono i grandi blockbuster a battere la concorrenza per più di uno o due weekend.

Con 14.5 milioni di dollari, il thriller/horror sale quindi a 98 milioni di dollari e diventerà a breve il quinto film di Shyamalan a superare questa soglia. In tutto il mondo ha già superato i 140 milioni di dollari.

Apre al secondo posto Rings: costato 25 milioni di dollari, il nuovo episodio della saga horror incassa 13 milioni di dollari e ottiene la miglior media della classifica, anche se di pochissimo.

Scende al terzo posto Qua la Zampa: il film di Lasse Hallstrom raccoglie 10.1 milioni di dollari e sale così a 33 milioni complessivi (ne è costati 22).

Quarta posizione per Il Diritto di Contare, che continua a tenere benissimo (solo -28%) e incassa altri 10.1 milioni di dollari, salendo a 119 milioni complessivi (ne è costati 25).

Rimane invece al quinto posto La La Land, con 7.4 milioni di dollari e un totale di 118 milioni di dollari e 268 in tutto il mondo (ne è costati una trentina).

Scende al sesto posto Resident Evil: the Final Chapter, con 4.5 milioni di dollari e un totale di 21.8 milioni di dollari. Nel mondo il sesto e ultimo episodio della saga sta andando nettamente meglio, come prevedibile, con 117 milioni complessivi (ne è costati 40).

Rimane al settimo posto Sing, con 4 milioni e 262 milioni complessivi, mentre risale all’ottavo posto Lion, con 4 milioni di dollari (un incremento del 70%) e 24.7 milioni complessivi.

Apre al nono posto The Space Between Us: il film fantascientifico distribuito da STX Entertainment è stato distrutto dalla critica, e con un esordio da 3.8 milioni di dollari e la peggior media della top-ten può dirsi una vera delusione (è costato una trentina di milioni).

Chiude la top-ten xXx: il Ritorno di Xander Cage, con 3.7 milioni di dollari e un totale di 40 milioni. Costato 85 milioni di dollari, l’action movie è andato decisamente meglio all’estero e questo weekend ha superato i 150 milioni nel mondo.