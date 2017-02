Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Prestato negli ultimi anni alla tv,torna sul grande schermo con

Noi di Badtaste.it lo abbiamo intervistato a Los Angeles dove ci ha raccontato la sua esperienza alla regia del secondo capitolo della saga targata Universal Pictures, in uscita il 9 febbraio in Italia, un giorno in anticipo rispetto agli Stati Uniti dove il film è stato vietato ai minori di 18 anni con rating R.

“Girare le scene di sesso bondage? La cosa meno divertente!”… Ma promette: “La svolta conservatrice che stiamo vivendo negli USA renderà questo tipo di film ancora più popolari”. Già terminate anche le riprese dell’ultimo film della trilogia per il quale però bisognerà attendere il prossimo anno.

Hai avuto una carriera straordinaria, come ti sei sentito a ritornare a lavorare su un lungometraggio che fa parte di una saga famosa in tutto il mondo e già avviata?

È stato grandioso, anche girare due film di fila è stata un’opportunità eccitante. In passato ho fatto tv perché il mio interesse personale è per il dramma a tema psicologico, e non è più il genere di film ai quali gli Studios sono interessati, solo il cinema indipendente e la tv fanno film drammatici. È interessante infatti come le più recenti nomination agli Oscar come miglior film siano produzioni indipendenti. Non ho alcun interesse a girare film con supereroi o d’azione, quindi questa mi è sembrata un’ottima opportunità per poter fare quello che mi piace ma su larga scala, per via del successo del libro e del primo film.

Senza dubbio tuffarsi nelle riprese di due film di seguito sarà stato impegnativo, tuttavia negli ultimi anni hai lavorato a serie tv di grande successo come House of Cards, Hannibal, Billions. Quanto trovi simile il processo di girare due film di seguito a quello di lavorare a una grande serie tv?

La differenza sono il tempo e le risorse. Nei film hai più risorse, anche se hai sempre dei limiti ovviamente, mentre riguardo i progetti tv non importa quanto siano grandi, restano comunque una cosa più piccola, lo stesso budget lo è, anche se si tratta di House of Cards. Fare tv ti porta a prendere decisioni più attente perché non si ha il lusso di girare la stessa scena più volte e dirsi: “Va beh poi scelgo quella giusta in fase di montaggio.” No, lo si deve decidere al momento. Anche la durata dei progetti tv è differente. Ho diretto 12 episodi di House of Cards girandone 6 alla volta, ed è come girare 6 ore di film di fila. Appena finito, mi sentivo alla grande, esattamente come ci si sente alla fine delle riprese di un film. Quindi non ho potuto dire di no all’idea di tornare al grande schermo, la cui magia è comunque diversa.

E quanto ti ha influenzato nella scelta di accettare questo ruolo la consapevolezza delle aspettative dei fan?

Le cose che mi hanno colpito di più del film e dei libri è che abbiano toccato la fantasia di milioni di persone, soprattutto donne, in tutto il mondo, con diverse culture. Perché ogni cultura ha una visione differente del sesso, dell’umorismo. Questo è stato intrigante per me: l’idea che ci fosse un pubblico consolidato che aspettasse qualcosa, anche con il rischio che non piacesse. Ma bisogna rischiare nella vita.

Quanto ti ha aiutato trovare sul set due attori già consapevoli dei loro ruoli nella storia?

Senz’altro è stato un grande aiuto. Soprattutto per Dakota. Mi sembrava che conoscesse il personaggio meglio dell’autrice del libro, non andare a dirglielo però (ride). Ha davvero capito il personaggio, e ci ha anche messo del senso dell’umorismo che non c’era nel primo film e nei libri. Alla premiere ho visto che il pubblico ha risposto positivamente a questa aggiunta di humor. In più Dakota e Jamie si conoscono bene, hanno viaggiato e passato molto tempo insieme per girare il primo film. Sono davvero amici genuini.

Hai lavorato a diversi thriller. Quanto è importante per Cinquanta Sfumature di Nero la componente thriller-mistery che circonda i protagonisti, visto che nel primo film c’è stato solo un piccolo accenno al passato di Christian? E quanto era importante in questo film concentrarsi sul cambiamento di lui?

Moltissimo, perché nelle storie d’amore ognuno deve avere un impatto sull’altro, impatto che nella migliore delle ipotesi le porta a migliorarsi. Christian ha avuto una vita difficile, con un passato che ha tenuto all’oscuro e che l’ha portato a non instaurare mai relazioni emotive. Per entrambi è una sorta di prima relazione, per lei la prima in assoluto, per lui con una persona con lo stesso livello di potere, almeno al di fuori della camera da letto! Quando abbiamo fatto la prima proiezione di test con il pubblico le persone presenti in sala hanno descritto il film come “romantico”, non hanno detto sexy o spinto ma romantico. E questo mi è piaciuto perché per rappresentare un’amore che sia credibile deve necessariamente essere anche realistico, al di là del sesso in sé, che è inserito nella relazione romantica.

Scopriremo ancora di più sul passato di Christian in futuro?

No, non molto. Ma resterà sospeso nella storia. Non ci saranno più segreti, ci abbiamo pensato ma alla fine abbiamo deciso che erano già sufficienti.

E l’elemento puramente thriller del film?

Essendo la storia centrale dei tre libri, si poteva pensare che ci fosse la presentazione della minaccia e poi la sua risoluzione. Invece in questo caso è diverso, in questo secondo film si vede solo l’accenno della minaccia. Nel prossimo ci sarà la conclusione, cosa che ha reso più facile la sua realizzazione.

Il secondo libro della saga è senza ombra di dubbio il più spinto dei tre nonostante sia anche più romantico del primo. Come hai gestito la passione e il romanticismo tra Ana e Christian?

Girare le scene di sesso è la cosa meno divertente per via della timidezza, dei preconcetti culturali che abbiamo. In Italia credo siate più aperti, gli attori più disinibiti che in America dove le persone sono molto… protestanti direi… anti-sesso. Anche se in fondo non è cosi, e la dimostrazione sono le orde di donne che vanno a vedere il film. Le stesse donne che alle amiche non raccontano che il fidanzato le lega a letto, poi però vanno a vedere il film e possono sognare senza sentirsi in colpa. È importante notare che le donne ci vanno con le amiche a vedere il film, non con gli uomini. Così condividono le loro fantasie. E questo mi piace.