Tra le numerose nuove uscite di giovedì, una è molto attesa dai fan del Crociato di Gotham… e della LEGO: si tratta di, spin-off di The LEGO Movie diretto da Chris McKay.

Nell’edizione italiana i doppiatori del film sono Claudio Santamaria (Batman, in originale Wil Arnett), Alessandro Sperduti (Robin, in originale Michael Cera) e Geppi Cucciari (Barbara Gordon / Batgirl, in originale Rosario Dawson).

Il nostro Francesco Alò li ha incontrati alla presentazione del film a Roma e li ha intervistati: potete vedere il video qui sotto (attenzione, purtroppo l’audio non è dei migliori ma non è una nostra responsabilità)!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Dai creatori di The LEGO Movie arriva una nuova storia a mattoncini per la regia di Chris McKay (la serie tv “Robot Chicken”) con le voci, nella versione originale di: Will Arnett (Jonah Hex, The LEGO Movie), Michael Cera (Juno, Scott Pilgrim vs The World), Rosario Dawson (Alexander, Grindhouse, “Sin City”), Zach Galifianakis (La serie “Una notte da leoni”, Parto col folle, Candidato a Sorpresa).

LEGO Batman – il Film uscirà il 9 febbraio in Italia e il 10 negli USA.