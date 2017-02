Il vecchio e classico costume di Wolverine potrebbe apparire, in qualche modo, indi? Sono in molti a chiederselo nelle ultime ore, dopo una criptica foto postata dae accompagnata dalla dicitura “The Original“. Si tratta, ovviamente, di una tra le molte speculazioni che circondano il film: per saperne di più non resta che attenderne l’arrivo nelle sale.

Qui di seguito il post dell’attore:

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Nel cast del film Hugh Jackman (Logan), Patrick Stewart (Xavier), Boyd Holbrook (il villain), Stephen Merchant, Richard E. Grant (uno scienziato pazzo), Elise Neal, Elizabeth Rodriguez ed Eriq La Salle.

20th Century Fox presenta il terzo spin-off su Wolverine, il famoso mutante degli X-Men. Logan è basato su “Vecchio Logan”, la storia a fumetti, ambientata nel futuro, di Mark Millar e Steve McNiven.

Scritto da David James Kelly, Logan uscirà il 3 marzo 2017 negli Stati Uniti, il 1 marzo in Italia.

Fonte: CBM