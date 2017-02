Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Grazie a Total Film (via The Film Stage ) possiamo ammirare le prime immagini riguardanti, l’adattamento cinematografico del romanzo di Jo Nesbø arrivato in Italia con il titolo “L’Uomo di Neve”.

Il film, diretto da Tomas Alfredson (Lasciami Entrare, La Talpa) ha per protagonista Michael Fassbender oltre a Rebecca Ferguson, J.K. Simmons, Chloë Sevigny, Charlotte Gainsbourg, Val Kilmer, James D’Arcy e Toby Jones e uscirà nelle sale americane il 13 ottobre.

Le immagini pubblicate dal magazine, che potete ammirare qui sotto, ci mostrano Fassbender nei panni del detective Harry Hole:

Ecco la sinossi del romanzo via Amazon:

La città di Oslo è avvolta nel buio e i primi fiocchi di neve cadono leggeri imbiancando le strade. Birte Becker è appena tornata a casa dal lavoro quando, fuori dalla finestra, nota un pupazzo di neve che sembra scrutarla. La donna pensa che sia un magnifico regalo, opera del marito e del figlio. Ma non è così. Poche ore dopo, Birte scompare senza lasciare traccia. Unico indizio, un pupazzo di neve avvolto nella sciarpa della donna, all’interno del quale viene ritrovato anche il suo cellulare. Il commissario Harry Hole, chiamato per indagare sulla misteriosa scomparsa, si getta a capofitto nel caso per sfuggire ai fantasmi che lo perseguitano giorno e notte e alla notizia che lo ha gettato nello sconforto dopo mesi di astinenza dall’alcol e di buona condotta: Rakel, l’unica donna che abbia mai amato, sta per sposarsi. La sola possibilità per Harry di essere felice si è infranta miseramente. Appena inizia a indagare sulla scomparsa della Becker, il commissario si rende conto che il caso ha fortissime somiglianze con altre sparizioni misteriose avvenute a Oslo negli ultimi vent’anni. La procedura è sempre la stessa: una donna, sposata con figli, scompare nel nulla, nella notte in cui sulla città cade la prima neve. Hole è l’unico che può avvicinarsi alla verità, perché il male, subito e inferto, lo conosce molto da vicino e può calarsi pienamente nella testa del serial killer. La scoperta, però, sarà più amara e sconcertante del previsto, perché la mano in grado di perpetrare quegli orrendi crimini è molto più vicina di quanto Harry si sarebbe mai immaginato.