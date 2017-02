Diretto nel 1982 da Tobe Hooper,è uno degli horror soprannaturali più iconici di sempre. Al film è legato, ormai da tempo, uno strano aneddoto che vede coinvolti un misterioso poster e la tragica morte dell’attrice Heather O’Rourke.

La pellicola uscì nell’estate dell’82, nell’anno del 16esimo Super Bowl annuale. Nella stanza mostrata nel film, accanto ai poster di titoli come Alien e Star Wars c’è anche un poster del Super Bowl. Ma non è della sedicesima edizione, e neanche dell’anno successivo, ma fa riferimento al 22esimo Super Bowl, che avrebbe avuto luogo nel 1988.

Il 22esimo Super Bowl si tenne effettivamente il 31 gennaio del 1988, sei anni dopo l’uscita di Poltergeist, proprio nello stesso giorno nel quale Heather O’Rourke si sentì male. Trasportata d’urgenza in ospedale, morì poco dopo (il primo di febbraio) presso il Rady Children’s Hospital a San Diego per via delle complicazioni causate principalmente da una occlusione intestinale acuta, dallo shock settico risultante e dalla conseguente sepsi. La città di San Diego, inoltre, è proprio la location del Super Bowl del bizzarro poster che appare nel film. Alcuni fan hanno parlato di una “maledizione”, per via dell’accuratezza con la quale il poster indicò proprio il giorno nel quale l’attrice collassò prima di essere trasportata d’urgenza in ospedale. Naturalmente, non c’è nulla di soprannaturale nella morte della povera O’Rourke: si tratta semplicemente di una triste coincidenza.

Fonte: Blooody-disgusting