è stato scelto come uomo dell’anno dall’Hasty Pudding Theatricals, un’importante associazione teatrale studentesca dell’Università di Harvard, nonché la più antica e importante degli Stati Uniti.

Per l’occasione l’attore ha partecipato ad alcune feste prima di ricevere il premio, e proprio in quel frangente è stato coinvolto in alcuni simpatici siparietti comici in cui non ha mancato di ironizzare su Lanterna Verde (prendendo a mazzate, ovviamente, una lanterna verde), Deadpool e….Meryl Streep!

Ecco il video dell’evento:

