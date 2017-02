Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

La Paramount Pictures ha trasmesso sulla CBS poco fa online lo spot esteso del Super Bowl di, ottavo episodio della saga intitolato in originale

Nell’adrenalinico spot, della durata di un minuto, vediamo Deckard Shaw (Jason Statham) e Hobbs (Dwayne Johnson) unire le forse con riluttanza, ma diamo anche un’occhiata alla villain Charlize Theron in azione.

Trovate lo spot qui sotto, seguito dalla versione in italiano!

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Le riprese principali di Fast & Furious 8 si sono svolte a New York e a Atlanta (in Georgia), parti del film saranno ambientate anche in Russia e in Islanda e a Cuba.

Diretto da F. Gary Gray, il film vedrà il ritorno nel cast di Vin Diesel, Jason Statham, Dwayne Johnson, Kurt Russell insieme a Charlize Theron, Michelle Rodriguez, Jordana Brewster, Tyrese Gibson, Chris “Ludacris” Bridges, Elsa Pataky e Lucas Black.

Il film uscirà il 14 aprile 2017 e sarà il primo di una trilogia che concluderà il franchise. Il nono episodio arriverà nelle sale il 19 aprile 2019, il decimo il 2 aprile 2021.