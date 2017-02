Il film, scritto da Ben Ketai, segue la storia di un padre e una madre che, prima di spedire la loro irrequieta figlia in collegio, deciderà di partire per fare un ultimo tranquillo viaggio in famiglia dagli zii. La quiete apparente del viaggio si frantumerà quando i figli adolescenti della coppia troveranno i corpi degli zii dilaniati da Man in the Mask, Pin Up Girl e Dollface: i tre sconosciuti mascherati.

Secondo BloodyDisgusting (The Other Side of the Door) sarebbe stato scelto dalla BLOOM per sostituire il preannunciato Marcel Langenegger (Sex List – Omicidio a Tre) alla regia di, sequel dell’horror del 2008 scritto e diretto da Bryan Bertino le cui riprese avranno inizio questa estate.

Wayne Marc Godfrey, Robert Jones (Centurion), Mark Lane e James Harris della Fyzz Facility Pictures produrranno il film insieme alla Relativity Media.

The Strangers del 2008 era stato creato con un budget di 9 milioni di dollari. In tutto il mondo ne ha poi incassati ben 82.