Sono in corso in Sudafrica le riprese del reboot di Tomb Raider.

Il Dailymail ci regala oggi le prime foto dal set con il premio Oscar Alicia Vikander nei panni di Lara Croft. Essendo protette da copyright, tutte le foto possono essere ammirare cliccando qui.

La pellicola sarà incentrata sul tentativo di Lara Croft di concludere le ricerche del padre e scoprire antichi segreti per riabilitare il suo nome.

A interpretare la protagonista Alicia Vikander (The Danish Girl), affiancata da Walton Goggins (The Hateful Eight) nei panni della nemesi e Daniel Wu (Into the Badlands).

Ricordiamo che Lara Croft, nei due film del 2001 e del 2003, aveva il volto di Angelina Jolie. Il nuovo film, diretto da Roar Uthaug su una sceneggiatura di Geneva Robertson-Dworet, uscirà il 16 marzo 2018 e sarà prodotto dalla MGM, dalla Warner Bros e dalla GK Films.

Il franchise cinematografico, ricordiamo, era stato sviluppato dalla Paramount Pictures e aveva incassato complessivamente 432 milioni di dollari al box office mondiale.