Guardiani della Galassia Vol. 2: James Gunn spiega perché Thanos non ci sarà

, regista di, ha avuto modo di spiegare come mai Thanos, il folle titano che avrà un ruolo centrale nella prossima avventura degli Avengers, non apparirà nel secondo capitolo del franchise con Chris Pratt e Zoe Saldana.

Non è la prima volta che il regista sottolinea l’assenza di Thanos dal suo film: lo aveva già confermato pubblicamente durante un Q&A online con alcuni fan. Tuttavia, in una delle ultime interviste, ha avuto modo di motivare ulteriormente la mancanza del personaggio sottolineando le motivazioni che lo hanno spinto a raccontare una storia differente.

Sappiamo inoltre che Thanos avrà ampio spazio in un altro film dell’UCM, ovvero Avengers: Infinity War, che vede lo stesso Gunn coinvolto come co-produttore.

Dalle dichiarazioni di Gunn:

È il racconto di due sorelle. Ma non parla delle sorelle e del loro padre, ma del loro reciproco rapporto. E sapete, alcuni dei loro problemi derivano dall’essere state cresciute da un padre simile. Ma non si parla di Thanos e, francamente, non ho mai avuto come ispirazione l’idea di metterlo nel film. Lavoro molto di pancia su queste cose e, semplicemente, non mi andava di farlo. (…) Ancora, non si parla della relazione delle due [sorelle] con il padre ma del loro rapporto reciproco: questo era l’aspetto interessante, per la nostra storia e per i nostri personaggi. E ci sono tantissime vicende del passato che influenzano il loro presente.