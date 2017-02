Si è tenuto ieri sera l’annuale, la cena di gala al Beverly Hilton Hotel alla quale hanno partecipato come da tradizione tutti i nominati nelle categorie dell’89esima edizione degli Academy Awards.

E come sempre, alla fine della serata è stata scattata la foto ufficiale con tutti i nominati che sono stati chiamati uno a uno per disporsi in gruppo. La prossima volta che si rivedranno tutti insieme sarà il 26 febbraio, la Notte degli Oscar.

Tra gli attori erano presenti anche Octavia Spencer, Emma Stone, Viola Davis, Dev Patel, Mahershala Ali, Laura Dern, Nicole Kidman, Denzel Washington, Jeff Bridges.

Potete vedere la foto qui sotto, preceduta da un video dal backstage.

#Oscars nominees Dev Patel and Mahershala Ali chatting at our #OscarsLunch pic.twitter.com/xsbLcF0vrl — The Academy (@TheAcademy) February 6, 2017

Cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti!

Le candidature agli Oscar sono state annunciate il 24 gennaio, mentre la cerimonia di premiazione avrà luogo il 26 febbraio al Dolby Theatre di Los Angeles. La diretta sarà trasmessa dalla ABC, e rilanciata in più di 225 Paesi in tutto il mondo.