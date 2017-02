Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Sono online due nuove clip di, sesto e ultimo capitolo della serie di film basata sul franchise videoludico della Capcom.

Potete vederle qui di seguito:

Nel cast Milla Jovovich, Ali Larter, Iain Glen, Shawn Roberts, Ruby Rose, Eoin Macken e William Levy.

A seguire la trama ufficiale:

Il film parte subito dopo gli eventi di Resident Evil: Retribution. L’umanità è in ginocchio dopo che Alice è stata tradita da Wesker a Washington D.C. Unica sopravvissuta di quello che doveva essere l’ultimo conflitto tra uomini e zombie, Alice deve tornare dove l’incubo è cominciato: a Raccoon City, dove la Umbrella Corporation sta radunando le sue forze per l’ultima guerra contro i sopravvissuti all’apocalisse.

In una corsa contro il tempo Alice si riunirà ai vecchi amici e ad un alleato improbabile per un’ultima battaglia piena d’azione contro le orde di non morti e nuovi mostri mutanti. Tra la perdita delle sue abilità sovrumane e l’imminente attacco della Umbrella, questa sarà l’avventura più ardua per Alice, destinata a combattere per salvare l’umanità sull’orlo dell’oblio.