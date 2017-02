La Paramount ha annunciato alcune novità relative al suo listino. Tanto per cominciare è stata rivelata la data di uscita diil nuovo film diche arriverà nelle sale statunitensi a partire dal 13 ottobre.

La data era precedentemente occupata dal reboot di Venerdì 13 che è stato rimosso dal listino. Stessa, prevedibile sorte è toccata al sequel di World War Z, il cui debutto era addirittura fissato al 9 giugno.

Non si conoscono molti dettagli sul lungometraggio del regista di The Wrestler. Si sa solo che dovrebbe raccontare la storia di una coppia che vede messa in crisi la propria relazione in seguito all’arrivo di “ospiti inattesi”. Nel cast Jennifer Lawrence, Javier Bardem, Michelle Pfeiffer, Ed Harris, Domhnall Gleeson e suo fratello Brian Gleeson.