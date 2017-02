Non c’è ancora alcun annuncio ufficiale circa il prossimo capitolo cinematografico del franchise di. È My Entertainment World , tuttavia, a riportare la possibile data di inizio della fase di produzione. Le riprese dovrebbero iniziare il 15 giugno a Montreal , in Canada. Sulla possibile sinossi, le indiscrezioni parlano di un possibile riadattamento della saga di Fenice Nera (The Dark Phoenix Saga) ma, al momento, a circolare è solo una sorta di sintesi dell’arco narrativo del fumetto di Chris Claremont, quindi è bene prendere le eventuali speculazioni cum grano salis.

Omega Undergroud sostiene inoltre che il titolo di lavorazione del film sia “Teen Spirit” e che il titolo definitivo non sarà, alla fine, “Supernova”. Comicbookmovie ipotizza che il nuovo capitolo della saga possa chiamarsi semplicemente X-Men: Dark Phoenix.

Naturalmente, al momento vi invitiamo a una forte prudenza. Si tratta di rumour che potrebbero essere smentiti o che potrebbero essere scavalcati da informazioni differenti dalle prime indiscrezioni.

Fonti: MyEntertainmentWorld, CBM, OU