avrà un cast colossale. L’ultima aggiunta al ricchissimo “parco attori” del film di Anthony e Joe Russo potrebbe essere stata svelata da una dichiarazione di Josh Brolin, interprete di Thanos

Nel corso di un live streaming su Instagram, Brolin avrebbe infatti rivelato che girerà presto alcune scene con Chris Pratt, Zoe Saldana e Benicio Del Toro. Mentre la presenza di Pratt e Saldana nel film dei Russo è stata confermata da tempo, è la prima volta che un membro del cast menziona Del Toro come parte della nuova avventura dei Vendicatori. Nei film dell’Universo Cinematografico Marvel usciti fino ad oggi, Del Toro ha interpretato il personaggio del Collezionista in Thor: The Dark World (nella breve sequenza dopo i titoli di coda) e in Guardiani della Galassia.

Inoltre, Del Toro è stato da poco fotografato ad Atlanta, città nella quale sono in produzione sia il nuovo Avengers che Black Panther. Non è chiaro se e come l’attore possa eventualmente essere coinvolto anche nel film di Ryan Coogler. C’è inoltre la possibilità che Del Toro sia in città per incontrare Brolin non solo per il film dei Russo, ma anche per Soldado, il sequel di Sicario, le cui riprese non sono ancora iniziate.

Gli Avengers torneranno in due film. Le riprese del primo capitolo, Avengers: Infinity War, inizieranno nella città di Atlanta, in Georgia. L’uscita è prevista per il 4 maggio 2018. Il secondo capitolo, ancora senza titolo, uscirà il 3 maggio 2019. Nel cinefumetto dei Fratelli Russo assisteremo al debutto di Captain Marvel, in vista del suo film in solitaria nel 2019.

I due film verranno diretti da Anthony e Joe Russo e scritti da Christopher Markus e Stephen McFeely. Tra i produttori esecutivi anche Jon Favreau, regista dei primi due Iron Man.

