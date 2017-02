è uscito nei cinema quasi un anno fa, ma online continuano ad arrivare materiali di questa discussa pellicola diretta da

Heroic Hollywood ha pubblicato alcune foto di scena dal dietro le quinte di una scena d’azione molto movimentata e spettacolare che vede coinvolto il Crociato di Gotham. Si tratta del passaggio ambientato nel magazzino in cui viene tenuta prigioniera la madre di Superman/Clark Kent, Martha. Il sito spiega anche che, per via della complessità della scena, è stata la prima girata da Snyder nonché l’unica in cui c’è un Batman generato al computer (nello specifico quando sfonda il pavimento).

In alcuni frangenti, il mantello di Batman è stato aggiunto in post-produzione.

Batman v Superman: Dawn of Justice – Ultimate Edition è disponibile dal 6 luglio su iTunes (ecco il link) e dal 15 luglio su supporto fisico.

Batman v Superman (Theatrical Edition) è disponibile dal 6 luglio su iTunes e Google Play e dal 15 luglio su supporto fisico.

In questo articolo trovate tutti i dettagli relativi alle varie release home video.

Nel cast di Batman V Superman: Dawn of Justice Henry Cavill, Amy Adams, Diane Lane e Lawrence Fishburne. Ben Affleck interpreta Batman, Gal Gadot è Wonder Woman, Jesse Eisenberg è Lex Luthor, Ray Fisher è Cyborg. Nel cast anche Holly Hunter e Jeremy Irons. Alla sceneggiatura di nuovo David S. Goyer accanto a Snyder e a Chris Terrio. A produrre il film Charles Roven, Deborah Snyder. Il film è arrivato nelle sale italiane il 23 marzo 2016.