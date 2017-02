, parco a tema dedicato al mondo del celebre film di, aprirà presso il Disney’s Animal Kingdom (al Walt Disney World Resort vicino a Orlando) il. Ad annunciarlo è stato il CEO della The Walt Disney Company,durante la conference call relativa ai dati finanziari trimestrali del gruppo. L’Amministratore Delegato ha inoltre confermato che i lavori di(sia a Disneyland che presso i Disney’s Hollywood Studios di Disney World) procedono in vista di una apertura nel 2019. L’area dedicata all’universo di Star Wars non ha ancora un nome ufficiale, ma sappiamo che includerà un gran numero di attrazioni e di negozi a tema che si aggiungeranno al progetto in maniera progressiva: l’attrazione Star Tours, inoltre, sarà aggiornata con elementi di, l’ottavo capitolo della saga cinematografica, diretto da

Il parco dedicato ad Avatar includerà molte iconiche ambientazioni del film, incluse le montagne fluttuanti e la foresta bioluminescente. L’attrazione Na’vi River Journey accompagnerà i visitatori lungo un fiume nascosto all’interno di una foresta pluviale. In Avatar Flight of Passage, invece, si potrà vivere l’esperienza di volare su una Banshee, una delle creature volanti del film.

In estate, lo ricordiamo, inizierà la fase di produzione di Avatar 2, 3, 4 e 5.

Davanti la macchina da presa torneranno Sam Worthington, Zoe Saldana, Stephen Lang e Sigourney Weaver. I film sono stati scritti da James Cameron assieme a Josh Friedman, Rick Jaffa & Amanda Silver e Shane Salerno.

Cosa ne pensate? Quanto attendete i film? Ditecelo nei commenti!

Fonti: HH, CS