Guardiani della Galassia Vol. 2: Dave Bautista descrive il bizzarro procedimento per rimuovere il make up di Drax

Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pocket (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Telegram (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su WhatsApp (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Reddit (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Pinterest (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su LinkedIn (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Google+ (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic qui per condividere su Twitter (Si apre in una nuova finestra)

Fai clic per condividere su Facebook (Si apre in una nuova finestra)

Mi piazzano dentro una sauna a fine giornata. Devono letteralmente sciogliermelo via. Nei test di make-up avevano constatato che era estremamente abrasivo, dovevano materialmente sfregarmelo via. E dopo soli due giorni, la mia pelle era tipo un hamburger. E così hanno escogitato l’espediente della sauna. A fine giornata entro in sauna. Con altri tre tizi che mi attaccano. Niente di strano [risate, ndr.]. Solo quattro ragazzi in una sauna… che fanno gli uomini [risate, ndr.].