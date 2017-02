È online un nuovo divertente spot di: nella clip promozionale, il crociato di Gotham incontra i supereroi dell’universo televisivo in onda su The CW, sigla che scambia per l’acronimo di “Kryptonian Woman”. Gli altri, tuttavia, gli fanno notare che Kryptonian inizia per K e non per C. “Chi diamine pronuncia Woman con la K?” replica uno scettico uomo-pipistrello.

Qui di seguito il nuovo spot:

Dai creatori di The LEGO Movie arriva una nuova storia a mattoncini per la regia di Chris McKay (la serie tv “Robot Chicken”) con le voci, nella versione originale di: Will Arnett (Jonah Hex, The LEGO Movie), Michael Cera (Juno, Scott Pilgrim vs The World), Rosario Dawson (Alexander, Grindhouse, “Sin City”), Zach Galifianakis (La serie “Una notte da leoni”, Parto col folle, Candidato a Sorpresa).

Fonte: CB