Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

La storia non era finita. Dopo ben due tentativi falliti, sul set diJudi Dench si unisce alla causa di Josh Gad e inizia a tempestaredi domande su

Ecco l’esilarante video.

I enlisted help today in my quest to get the truth from #DaisyRidley #LastJedi #DontRunFromYourFateDaisy #DameJediKnight pic.twitter.com/KiJMYE8H8L

— Josh Gad (@joshgad) February 8, 2017