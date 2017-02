Ieri abbiamo riportato l’aggiornamento riguardante il listino della Paramount dal quale sono stati rimossi il sequel die il reboot di

In merito al primo, poco fa vi abbiamo riferito il rumour secondo cui la Paramount non è ancora convinta al 100% circa il conferimento della “green light” nonostante l’interessamento di David Fincher.

Variety (via Collider) ha pubblicato un aggiornamento circa il rilancio della popolare saga horror specificando che lo studio avrebbe deciso di cancellare in toto il progetto. I motivi? Da una parte il magro bottino raccolto al box-office dal terzo The Ring dall’altra l’avvicinarsi della scadenza dei diritti di sfruttamento del brand, prossimi a tornare nelle mani della New Line. Ma non è tutto. Lo stato della California lo scorso anno aveva concesso anche degli incentivi fiscali per le riprese, ma lo studio ha del tutto perso la finestra temporale dei suddetti sgravi.

A quanto pare, la major avrebbe quindi deciso di gettare la spugna e di lasciar tornare il franchise alla New Line.