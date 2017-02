Fino a qualche giorno fa l’uscita diera ancora prevista per il 2017: impossibile, visto che le riprese del film non sono mai iniziate.

Ora che la Paramount Pictures ha ufficialmente tolto il sequel del blockbuster del 2013 dal calendario, arriva la notizia che il progetto è lungi dall’essere cancellato, e che nientemeno che David Fincher è interessato a dirigerlo.

Fincher è “creativamente molto interessato a dirigere la pellicola” e tornare a lavorare con il produttore e protagonista Brad Pitt. A quanto pare a Fincher piace molto l’approccio al film dello sceneggiatore Dennis Kelley, con il quale ha collaborato nel remake di Utopia mai realizzato per la HBO. Il vero problema sarebbe la Paramount, a quanto pare non ancora convinta di affidare il film a Fincher, il quale peraltro intenderebbe girarlo per decisamente meno dei 190 milioni spesi per il primo film (che incassò oltre 540 milioni nel mondo) e con una uscita fissata per il 2018 o il 2019.

Non è ancora chiaro cosa serva a Brad Grey della Paramount per dare il via libera al progetto con Fincher come regista, quello che sappiamo è che la situazione è in stallo: non resta che aspettare e vedere. Vi terremo aggiornati!

