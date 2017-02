Dopo le immagini inedite dal backstage di Batman v Superman viste ieri , oggi segnaliamo un nuovo contenuto inedito relativo al kolossal cinefumettistico diretto da

Si tratta di un VFX Breakdown condiviso su Twitter dallo stesso Snyder.

Potete vedere il video, lungo ben 12 minuti, direttamente qua sotto:

This is a look behind the curtain and what my amazing VFX team is able to achieve… they are simply amazing. https://t.co/1SsZsaA1Ye

— Zack Snyder (@ZackSnyder) 8 febbraio 2017