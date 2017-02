Fai clic qui per inviare l'articolo via mail ad un amico (Si apre in una nuova finestra)

Lunedì arriverà il trailer finale di, il film in live-action diretto dabasato sul manga di Masamune Shirow.

A seguire, nell’attesa, uno spot televisivo inedito.

"They created me. But they cannot control me." New #GhostInTheShell trailer coming Monday! pic.twitter.com/VB74s31OTQ

— Paramount Pictures (@ParamountUK) February 9, 2017